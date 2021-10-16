2021/10/16 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تعرض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع، تسبب في تحطم سيارته.أفادت موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق أوتوستراد جبيل اللبناني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع المركز الخبري الوطني.

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