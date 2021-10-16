أميركا: اصطياد سمكة نادرة تعود لـ 100 مليون عام

2021/10/16 | 08:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اصطاد رجل أمريكي بطريق الصدفة سمكة نادرة تعرف بـ"سمكة التمساح" أو " الأحفورة الحية"، تعود الى 100 مليون عام وهو امر لم يحل من قبل.

وتمكن الصياد الأمريكي من صيد السمكة في مياه ولاية كانساس، ووصل وزنها لـ كيلوغرامات، بينما يبلغ طولها 1.37 مترا.

وتتميز هذه السمكة بما يعرف بـ"الخطوم الطويلة"، فيما قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، ووزن من 158 كيلوغراما.

وتم اصطياد هذه السمكة من قبل الصياد، داني لي سميث، في نهر نيوشو، في العشرين من ايلول الماضي، الذي أبدى سعادته بالعثور على السمكة قائلا: " إن هذا الأمر لا يحصل سوى مرة واحدة فقط في العمر".

ويذكر أنه لم تسجل حالة سابقة لصيد هذه السمكة كما ولم يعرف كيف وصلت الى هذه المنطقة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأصدرت إدارة الحياة البرية والمتنزهات في ولاية كانساس، بيانا تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق.

المصدر: سبوتنيك

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