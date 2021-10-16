داعش” يتبنى هجوما على مسجد بأفغانستان أدى إلى مقتل 41 شخصاً

2021/10/16 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تبنت عصابة داعش الإرهابية هجوما انتحاريا استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية الجمعة وأدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.وقالت العصابة في بيان نشره على قنواته في تطبيق […]

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