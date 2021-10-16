2021/10/16 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موظفة في شركة أبل أنها فصلت عن العمل بعدما قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في مركز عملهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفة تتهم "آبل" بفصلها بعد قيادة حركة ضد التحرش والتمييز) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفة تتهم "آبل" بفصلها بعد قيادة حركة ضد التحرش والتمييز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).