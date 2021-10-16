كركوك.. القبض على مطلوبين وضبط اسلحة

2021/10/16 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، القاء القبض على (٣) مطلوبين وفق المادة 1/4 ارهاب وعلى (32) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى.

وذكر بيان للقيادة تلقى NRT نسخة منه، اليوم (16 تشرين الاول 2021)، انه "تم الاستيلاء على (58) قنبرة هاون مختلفة العيار وعلى (75) صاعقا تفجير وعلى (5) صواريخ مختلفة العيار خلال ال (72) الماضية"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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