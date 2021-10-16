وجودية أم طبيعية - عباس علي العلي

2021/10/16 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مدرستان تتنازعان على مفهوم واحد ربما كلاهما لا يدرك أن الطبيعة هي مظهر الوجود والوجود هو أصل الطبيعة، ومن يفهم طبيعة الوجود لا بد أن يدرك وجود الطبيعة من خلال الربط بينهما على أن كلاهما يتحدث عن محدد لكن من زاوية فلسفية خاصة، فالوجودية لم تكن أكثر من شعور عميق يردنا دوما إلى جوهر طبيعة الأشياء ومنها تفكرينا وخياراتنا التي تنبع من فشلنا في وعي ما نحن كنحن بلا عنوان فرعي، أي أن الوجودية كفلسفة تهتم ......





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