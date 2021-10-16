الرد على القرآنيين في مسألة الزنى - أحمد صبحي منصور أنموذجاً - زاهر رفاعية

2021/10/16 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_رفاعية طالما أنّك ستأتي وفي موقع "الحوار المتمدن" ,أكبر معاقل التنوير الناطقة بالعربية لتشتم المولود الذي يأتي لأبوين دون موافقة شريعة محمد بن آمنة على زواج والديه وتقول عنه أنّه ابن زنا ويستحق والديه الجلد والتشهير, فيسعدني على ذات الموقع أن أخبرك بأنَ الزواج وفق الشريعة المحمّدية ما هو في كثير من جوانبه سوى دعارة قسرية واستعباد جنسي.



وإن كنت ستأتي وتغلّف سمومك الاجتماعيّة المستندة على كتاب الجريمة المق ......





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