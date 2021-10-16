«الإخوان» والمصالح المشتركة مع الأمريكان - فهد المضحكي

2021/10/16 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي تعتقد جماعة الاخوان المسلمين أن الرئيس جو بايدن قد يفتح لها باب العودة إلى الحياة في مصر.



فالجماعة كما يشير الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية عمرو فاروق في أحد إعداد مجلة الهلال ترى نفسها شريكًا أساسيًا في عملية وصول بايدن لسدة الحكم من خلال مؤسساتها الكبرى الفاعلة في الداخل الأمريكي مثل الجمعية الإسلامية الأمريكية، ومجلس العلاقات الأمريكي الاسلامي، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، وجم ......





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