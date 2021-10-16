2021/10/16 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت السعودية السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الحرام والنبوي، ضمن إجراءات لتخفيف قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ كورونا..



السعودية تسمح بعودة الحرمين لاستقبال المصلين بكامل الطاقة الاستيعابية المركز الخبري الوطني.

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