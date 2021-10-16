تصريحات متضاربة بين واشنطن وموسكو بشأن مدمرة أميركية

2021/10/16 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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نفت واشنطن اتهامات أطلقتها موسكو بأن سفنا حربية أميركية قد اقتربت بشكل كبير من المياه الإقليمية الروسية، بعد اقتراب سفينتين حربيتين روسية وأميركية بدرجة خطيرة من بعضهما في بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المدمرة الأميركية "تشافي" التي تعمل في بحر اليابان منذ أيام "اقتربت من المياه الإقليمية لروسيا وحاولت عبور الحدود".

وأضاف بيان موسكو أن "السفينة المضادة للغواصات +الأميرال تريبوتس+ كانت في المنطقة وأطلقت تحذيرا إلى سفينة أجنبية يتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة".

وتابع أن المدمرة الأميركية "اقتنعت بتصميم الطاقم الروسي على منع انتهاك للحدود الوطنية، وعادت أدراجها عندما كانت على بعد أقل من ستين مترا من السفينة "الأميرال تريبوتس".

واوضح أن البحرية الروسية أبلغت السفينة الأميركية بأنها تبحر في منطقة مغلقة أمام الملاحة بسبب نيران المدفعية في إطار المناورات الروسية الصينية المشتركة +جوينت سي 2021+".

وردا على البيان، أكدت البحرية الأميركية أن ما ورد خاطئ، وأن السفينة "يو إس إس تشافي" كانت "تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية لبحر اليابان".

ووصفت التعامل بين السفينتين بأنه كان "آمنا ومهنيا".

واعترفت واشنطن بأن روسيا أبلغت البحارة الأميركيين بمناورات في المنطقة لكنها أكدت أنها مقررة في وقت لاحق من اليوم".

وأضافت البحرية الأميركية أن مدمرتها "احترمت القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "ستواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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