2021/10/16 | 09:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدربو الدوري الفرنسي يدعمون فوز بنزيما بالكرة الذهبية

دخل كريم بنزيما نجم وهداف ريال مدريد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وقد تسبب فوزه بدوري الأمم مع منتخب فرنسا بزيادة فرصه في المنافسة على الجائزة الفردية المرموقة.

وحسب ردود الأفعال الأخيرة فإن أغلب مدربي الفرق الفرنسية يعتقدون بأن نجم المرينجي يستحق التتويج بالبالون دور.

وقال كريستوفر جالييه مدرب فريق نيس الخبير عن مسألة فوز بنزيما بالكرة الذهبية في الحفل الذي سيقام يوم 29 نوفمبر في باريس : “لا أعرف ما إذا كان هو المرشح الأوفر حظاً..لكني أتمنى أن يكون..إنه فتى ساحر وهو شغوف بعمله ويقدم أداءً ونتائج ممتازين، وأعتقد أن مستواه قد ارتفع في الموسمين الماضيين”.

مدربو الدوري الفرنسي: بنزيما يستحق الكرة الذهبية

وقال أنطوان كومبوار مدرب نانت في حديثه لوسائل الإعلام : “بالطبع بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية..إذا ما نظرت لكل ما يقدمه مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي فستعرف أنه يستحقها تماماً”.

كان لمعظم المدربين الذين تحدثوا عن الأمر نفس الأمر، حيث تأمل الكرة الفرنسية في رؤية لاعب فرنسي جديد يفز بالكرة الذهبية وهو الأمر الذي لم يحدث منذ زين الدين زيدان.

وكان جوسلين جورفينك مدرب ليل قد قال : “كل ما يفعله استثنائي..من الجيد أن يشاهد اللاعبين الشبان كيف يؤدي بنزيما..لديه كل ما يلزم للفوز بالكرة الذهبية وسيكون خبراً رائعاً جداً.

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