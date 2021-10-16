2021/10/16 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني انطلق منذ قليل حفلا غنائيا للفنان العراقي، كاظم الساهر، ضمن فعاليات معرض “إكسبو 2020 دبي”، والذي يعد الأول له منذ عامين.وأقيم الحفل الغنائي في أول ليلة من “أمسيات خالدة”، وذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد غياب عامين..



كاظم الساهر يحيي أول حفل جماهيري المركز الخبري الوطني.

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