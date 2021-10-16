2021/10/16 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بدأ في التحرك سريعًا من أجل ضم محمد صلاح المحترف المصري بصفوف ليفربول.وسوف ينتهي عقد محمد صلاح مع فريقه الإنجليزي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيريز يتحرك سريعًا لضم محمد صلاح لـ ريال مدريد في الصيف المركز الخبري الوطني.

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