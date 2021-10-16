لقاء منفرد بين الحكيم والفياض.. وتلويح بالتنازل عن رئاسة الوزراء!

2021/10/16 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، على ضرورة التحلي بثقافة التنازل، وذلك من اجل تدارك أزمة سياسية قد تضرب البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للحكيم في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (16 تشرين الأول 2021)، ان "رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بحث تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة، خلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

واكد الحكيم، "ضرورة تدارك حدوث أزمة سياسية جديدة بسبب نتائج الإنتخابات، فضلا عن اهمية تحلي الجميع بثقافة التنازل لصالح العراق".

واشار الى ان "عراقا قويا ومقتدرا كفيل بضمان حقوق الجميع، وشددنا على دعم المسارات القانونية والدستورية لتحقيق ذلك".

كما اكد الحكيم "ضرورة أن تحظى الطعون والشكاوى باهتمام بالغ من قبل المفوضية والمؤسسة القضائية وأخذ كل ما ورد بعين الإعتبار كون ذلك يصب في وضوح وشفافية العملية الإنتخابية".

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