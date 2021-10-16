2021/10/16 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجل سعر خام برنت، يوم السبت، قفزة جديدة، ليقترب من أعلى مستوى له منذ 2018.وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 56 سنتا عن يوم أمس، ليصل سعر البرميل إلى 84.84 دولاراً.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام برنت يقفز للـ 85 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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