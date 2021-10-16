خام البصرة وبرنت عند أعلى مستوى سعري منذ 3 أعوام

2021/10/16 | 09:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل سعر خام برنت، يوم السبت، قفزة جديدة، ليقترب من أعلى مستوى له منذ 2018، ليرتفع خام البصرة الخفيف ايضا لاعلى مستوى.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 56 سنتا عن يوم أمس، ليصل سعر البرميل إلى 84.84 دولاراً.

وبلغ سعر العقود الآجلة، لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، لخام غرب تكساس الوسيط 82.22 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 1.12 في المئة.

من جانبه، حقق سعر خام البصرة الخفيف أرباحاً بلغت 2.77 دولار خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع خامات النفط بعد النقص الذي حصل في الطلب، وارتفاع أسعار الغاز، مما جعل أسعار النفط أقل تكلفة.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 1.04 دولار ليصل الى 83.78 دولاراً، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 2.77 دولار او ما يعادل نسبته 3.43% .

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 91 سنتا ليصل الى 78.26 دولارا ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.17 دولارات أو ما يعادل 7.07%.

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 1.02% ليصل الى 84.86 دولارا، وحقق ارباحا بلغت 2.47 دولار او ما يعادل نسبة 3% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 1.19% ليصل الى 82.28 دولاراً للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 2.93 دولار او ما يعادل نسبتها 3.69%.

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