الحلبوسي يرد على نيته ترك 'مقتدى الصدروالتحالف مع 'المالكي'

2021/10/16 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، السبت، الانباء التي تحدثت عن قيام رئيسه بعرض التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد.

وذكر التحالف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (16 تشرين الاول 2021)، انه "ينفي ما ورد في صحيفة (كل العرب اللندنية)"، مؤكدا ان "المعلومات الواردة غير دقيقة".

ودعا التحالف "وسائل الاعلام الى توخر الدقة والحذر في نشر الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية للتحالف".

كما قرر التحالف "تسمية يحيى المحمدي متحدثا باسمه".

ونقلت صحيفة "كل العرب اللندنية"، عن مصادر سياسية "قيام زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي بعرض التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد".

لكنها لفتت إلى أن "الأمر أقرب إلى المناورة، وأن الهدف هو لفت نظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استعداد الحلبوسي، الذي حصل تحالفه على أربعين مقعدا وحل في المرتبة الثانية بعد التيار الصدري في الانتخابات التشريعية، للتحالف فيما لو عرض عليه الأمر".

وأعلن المتحدث باسم تحالف تقدم، سعود المشهداني، في وقت سابق، أن الديمقراطي الكوردستاني وتحالفهم سيدعمان الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة.

وقال المشهداني في حديث نقلته وسائل اعلام كردية، ان "الحلبوسي أعاد الاعتبار للسنة، مضيفا أنه "قبل الانتخابات كانت لنا محادثات مع تحالف عزم".

وأكد المشهداني أن تحالف تقدم هو "أقوى تشكيلات السنة"، حسب وصفه، لافتا الى أنه "لدينا تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري".

وحسب المتحدث باسم تحالف تقدم أن المفوضية "أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة"، مؤكدا أنه "نحن والديمقراطي الكوردستاني سندعم الصدر لتشكيل الحكومة".

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