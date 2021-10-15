آخر تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير

2021/10/16 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف صديق مقرب من الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن حالة الفنان الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع مساء أمس الجمعة، نقل على إثره إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة.

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وطمأن الشاعر حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان اللبناني، وقال في تويتر: ‏‎"وائل بخير شكرا يا عدرا".

وأشارت صحيفة "النهار" البيروتية إلى أن الحادث أسفر عن رضوض في أنحاء جسد الفنان اللبناني، وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها.

وأوضح موقع "ET بالعربي" أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته.

ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله إنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة.

ووفقا لصديق مقرب زاره الفنان بالمستشفى، فإن وائل كفوري كان واعيا وبحالة جيدة، وكانت برفقته حبيبته بالسيارة وهي بصحة جيدة أيضا، وشدة الضربة جعلت وائل "خارج السيارة".

وأعرب العديد من الفنانين عن تعاطفهم مع وائل، متمنيين له الشفاء العاجل.

الف الحمدالله على السلامة @waelkfoury الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك️️️

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 15, 2021

ألف الحمدلله على سلامتك حبيب قلبي وقلوب الكلما تشوف شر يا ملك @waelkfoury

— Nader Al Atat (@naderalatat) October 15, 2021

وأفاد موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروّع على طريق جبيل.

وأشار الموقع، (15 تشرين الأول 2021)، إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.

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