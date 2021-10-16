بعد هجماته الدامية المتتالية.. داعش يهدد حكم طالبان ويضرب معقلها

2021/10/16 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف تفجير انتحاري مسجدا شيعيا مكتظاً في قندهار بأفغانستان، الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المصلين.في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوعين.وتبنى تنظيم "داعش-خراسان" المسؤولية عن الانفجار.

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