النهج الوطني: نتائج الانتخابات مزورة ومعظم القوى السياسية لن تقبل بها

2021/10/16 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معظم القوى السياسية، لديها الكثير من الادلة والاثباتات التي تؤكد حصول عمليات تزوير وتلاعب وسرقة اصوات الناخبين.

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