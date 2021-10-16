ميركل تجري مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني الإثنين

2021/10/16 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لإجراء محادثة وداع في الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين المقبل عبر تقنية الفيديو.

أعلنت ذلك اليوم الجمعة نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس.

وأجرت ميركل بالفعل محادثات وداع مع رئيس الدولة والحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ عبر مؤتمر بالفيديو يوم الاربعاء الماضي.

كانت فيتس أعلنت قبل يومين أن الاجتماع الفعلي قبل نهاية فترة ولاية ميركل لم يكن ممكناً بسبب جائحة كورونا.

ووفقاً لفيتس فإن العلاقات الدولية والقضايا الاقتصادية وحماية المناخ والتحضير لقمة مجموعة العشرين مدرجة على جدول أعمال اللقاء عبر الإنترنت مع لي كه تشيانغ.

ورداً على سؤال أكدت المتحدثة أن مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو، المقرر عقده خلال حوالي أسبوعين، سيكون أيضاً موضوعاً للمداولات يوم الإثنين.

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