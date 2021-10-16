الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك الجميع ضد الجوع وتغير المناخ

2021/10/16 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجوع وأزمة المناخ قبيل يوم الأغذية العالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) شو دونيو في مراسم الافتتاح أمس الجمعة، إن “الجوع أثر على 811 مليون شخص في العالم في العام الماضي، على الرغم من أن العالم ينتج أغذية تكفي الجميع وهذا لا يمكن تصوره وغير مقبول”.

وحذر شو من أن المخاطر أكبر ما تكون بالنسبة للشباب، وقال إنه “في الأعوام المقبلة، يجب التخفيف من آثار تغير المناخ لمحاربة الجوع والفقر”.

وللقيام بذلك، قال إنه يجب أن يصبح إنتاج الغذاء العالمي أكثر كفاءة واستدامة، مشيراً إلى أنه يمكن للمستهلكين أيضاً المساهمة بسلوكهم.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بالفيديو إن “يوم الأغذية العالمي اليوم السبت هو دعوة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي”.

وأضاف أن وباء فيروس كورونا تسبب في تفاقم الوضع الغذائي العالمي، مما يعني أن 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي.

وفي رسالة تمت قراءتها خلال المراسم، تحدث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن مفارقة لأن عدداً كبيراً للغاية من الناس لا يحصلون على طعام مغذٍ بينما يعاني ما يقرب من ملياري شخص من زيادة الوزن.

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