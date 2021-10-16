2021/10/16 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى مقامات الحزن والغناء ما بين مقام نبيّ بنيّ إسرائيل (العُزير) الذي تحيط أسواره المطلة على ضفة نهر دجلة شجيرات (الصفاف والعوسج والغَرَب وأشواك الصريم) وبين إيشانات وأطلال ممالك ومعابد ورميم القبور التي طمرها طوفان نوح، كان نعيق البوم ينآى بعيداً في أعماق الظلام، بينما القمر المتخفي خلف أجمة البردي يسترق السمع الى حكايات النسوة المتشحات بالسواد والجالسات على حصائر سعف النخيل وبواري القصب، أما ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فراديس الأهوار / الجزء الثاني - سعد محمد موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فراديس الأهوار / الجزء الثاني - سعد محمد موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).