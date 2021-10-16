نجم مانشستر يونايتد: سئمت من فوز ميسي بالكرة الذهبية.. ماذا حقق هذا العام؟

2021/10/16 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد نجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد السابق، باتريس إيفرا، إنه سئم من مشاهدة الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بالكرة الذهبية، التي نالها ست مرات على مدار مسيرته.وقال إيفرا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من وجهة نظري، يجب أن يتوج بالكرة الذهبية هذا العام كانتي أو جورجينيو..لقد سئمت من منحها لميسي”.وأضاف: […]

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