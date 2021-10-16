2021/10/16 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني إعلنت عمليات بغداد، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابيين إثنين وآخرين من مروجي المخدرات وعمليات التسليب جنوبي بغداد.وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه بعمليات نوعية منفصلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على إرهابيين ومروجي مخدرات جنوب بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيين ومروجي مخدرات جنوب بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيين ومروجي مخدرات جنوب بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).