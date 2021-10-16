القوات الأمنية تقتحم أوكار داعش في الطارمية

2021/10/16 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في الطارمية شمالي بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية لتفتيش المناطق المشتبه بها في الطارمية والتي تتخذها عناصر داعش مأوى لها ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الاجرامية ضد المدنيين".

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