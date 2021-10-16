بعد حادثة قتل ديفيد أميس.. نواب بريطانيون قتلوا وهم في مناصبهم

2021/10/16 | 10:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بريطانيا عدة حوادث قتل بحق نواب، آخرها عملية طعن النائب المحافظ، ديفيد أميس، الجمعة، والتي أدت إلى وفاته.

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