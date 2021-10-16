الداخلية تحدد موعد اصدار الجواز الالكتروني

2021/10/16 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، قرب المباشرة بإصدار الجواز الالكتروني مطلع العام المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وذكر مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة اللواء احمد عبد الستار في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (16 تشرين الاول 2021)، إن "المديرية ستبدأ بالاصدار بعد أن أنجزت جميع الامور اللوجستية المتعلقة بالمشروع، إذ ابرمت بهذا السياق عقدا مع وزارة الاتصالات لتسهيل إصداره"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قد صرح في وقت سابق، إن "هناك ضرورة للتحول من نظام الجواز التقليدي إلى الجواز الاكتروني لان منظمة الطيران المدني العالمية حددت العام 2023 كأخر موعد للسماح للمسافرين الدخول بالجوازات التقليدية".

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