2021/10/16 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني لم يعد “إنستغرام” مجرد تطبيق لمشاركة الصور والفيديوهات القصيرة مع الأصدقاء، وإنما فضاء للتباهي والمقارنة والبحث عن إعجاب الآخرين وجذب المتابعين.وكثرة استعماله من طرف المراهقين كما الكبار قد تتسبب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبيرة نفسية تحذر: “إنستغرام” يسبب الهوس والاكتئاب للمراهقين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة نفسية تحذر: “إنستغرام” يسبب الهوس والاكتئاب للمراهقين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة نفسية تحذر: “إنستغرام” يسبب الهوس والاكتئاب للمراهقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).