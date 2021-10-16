2021/10/16 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تشير التنبؤات الجوية، اليوم السبت، إلى أن مناطق العراق تتأثر بكتلة هوائية ستساهم في انخفاض ملحوظ بمعدلات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.وقال المتنبئ الجوي محمد الدوري، إن “خرائط الطقس تشير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة هوائية باردة تخفض درجة الحرارة نهاية الأسبوع الجاري المركز الخبري الوطني.

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