2021/10/16 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف تقدم ينفي تحالفه مع أي جهة ويعلن تسمية متحدث رسمي للتحالف المركز الخبري الوطني.

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