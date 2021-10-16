شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال في جزيرة بالي الإندونيسية

2021/10/16 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم فى جزيرة بالي الإندونيسية بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة المنطقة فى الساعات الأولى من صباح السبت.

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