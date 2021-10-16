بايدن يجرى اتصالاً هاتفياً بكلينتون ويتمنى له “الشفاء العاجل”

2021/10/16 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً أمس الجمعة مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون (1993-2001)، المحتجز بالمستشفى منذ الثلاثاء الماضي إزاء تعرضه لوعكة صحية وتمنى له “الشفاء العاجل”.

وكشفت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان عن المحادثة الهاتفية بين السياسيين الديمقراطيين والتي أعربا فيها عن رغبتهما في “العودة للقاء قريباً”.

وأضافت المتحدثة “الرئيس بايدن تمنى للرئيس السابق كلينتون الشفاء العاجل”.

واحتجز كلينتون (75 عاماً) في المستشفى الثلاثاء الماضي في المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا في مدينة ايرفاين إزاء إصابته في الجهاز الإفرازي ما اسفر عن إصابة في الدم معروفة بـ”إنتان”، وفقاً لما قاله أطباء لعدة وسائل اعلام.

وأكد المتحدث باسم كلينتون انخل اورينيا في بيان الخميس “إنه يتحسن وفي مزاج جيد وممتن للغاية للأطباء والممرضات والطاقم الذي يقدم له الرعاية”.

وكشف الفريق الطبي الذي يعالج كلينتون الخميس في بيان أنه يتوقع مادرته المستشفى قريباً.

ويعد كلينتون أحد الرؤساء الأربع السابقين للولايات المتحدة الذين لا يزالوا على قيد الحياة بجانب دونالد ترامب (2017-2021) وباراك أوباما (2009-2017) وجورج دبليو بوش (2001-2009) وجيمي كارتر (1977-1981).

ويعد الأخير (97 عاماً) الرئيس الذي قضى أطول فترة في المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

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