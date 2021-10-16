2021/10/16 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 9/10/2021-15/10/2021إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطانتتواصل مخططات اسرائيل الاستيطانية وخاصة في محيط مدينة القدس الشرقية المحتلة لفرض وقائع جديدة على الأرض يستحيل معها قيام دولة فلسطينية ، حيث تحرك العديد من المشاريع الاستيطانية وخاصة في القدس المحتلة في إطار التحضير للبدء ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ، عند ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطات الاحتلال تروج في سياق إحكام الحصار والتهويد لإقامة مستوطنات جديدة في محيط القدس الشرقية - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطات الاحتلال تروج في سياق إحكام الحصار والتهويد لإقامة مستوطنات جديدة في محيط القدس الشرقية - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).