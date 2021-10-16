تبلغ قيمة جوائزها 635 ألف دولار أميركي.. الإعلان عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية

2021/10/16 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحةـ أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة، التي تقام عن بُعد، للسنة الثانية على التوالي تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).وتميزت الدورة السابعة للجائزة بتسجيل أكبر … Readmore

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