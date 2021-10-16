المالكي يطالب مفوضية الانتخابات بإصلاح الخلل بشكل جذري دون الميل لأي طرف

2021/10/16 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق وأمين عام حزب الدعوة الإسلامي، نوري المالكي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصلاح “الخلل” الذي يشوب العملية الانتخابية بشكل “جدي” وعدم الميل لأي طرف من الأطراف المتنافسة.وقال المالكي في بيان صادر عنه عبّر فيه عن … Readmore

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