2021/10/16 | 10:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10:42 صباحاً

| عدد القراءات : 19

العمل تحذر: اغلب الانشطة الاقتصادية تهدد حياة العاملين فيها

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من افتقار اغلب الانشطة الاقتصادية للقطاعين الخاص والعام شروط الصحة والسلامة، فيما اكدت ان ذلك يهدد حياة العاملين فيها.

وقال معاون مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالوزارة مشرق عبدالخالق، “فرق التفتيش التابعة للمركز رصدت حوادث وإصابات نتيجة افتقار بيئة العمل بالقطاعين الخاص والعام، الى شروط الصحة والسلامة وقلة الوعي بأهمية توفرها حفاظا على حياة العاملين فيها”.

وأضاف عبد الخالق، ان “رصد وتسجيل اصابات العمل في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، يتم من خلال التعاون مع الجهات الصحية المخولة بموجب قانون العمل”

وذكر عبد الخالق ان “نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، من شأنه تقليل الاصابات للحفاظ على عناصر الانتاج وفي مقدمتها العنصر البشري، بيد ان اغلب المشاريع لا تعير لهذا الجانب الاهمية المطلوبة، ما يعرض حياة العاملين الى الخطر”.

وأوضح، أن “محافظة بابل سجلت اعلى نسب اصابات بواقع 199 خلال النصف الأول من العام الحالي، تليها بغداد بواقع 179 إصابة منها 104 في الكرخ، و75 في الرصافة”، مشيرا الى أنه “تم تسجيل 56 إصابة بمحافظة واسط، و48 إصابة في ديالى، فيما سجلت ميسان 54 إصابة، وبلغت في نينوى 33 إصابة، وكانت في كربلاء المقدسة 13”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تحذر: اغلب الانشطة الاقتصادية تهدد حياة العاملين فيها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تحذر: اغلب الانشطة الاقتصادية تهدد حياة العاملين فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).