 خطوة غير مسبوقة.. آسيان تستبعد رئيس مجلس ميانمار العسكري من قمتها

2021/10/16 | 10:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما) سيستبعد من قمتها المقبلة، في إجراء نادر مع تزايد المخاوف بشأن التزام العسكريين بخطط تسوية الأزمة في هذا البلد.

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