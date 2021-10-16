وزير الكهرباء يعلن استكمال الربط الخليجي الايراني الاردني مع العراق وقرب تشغيل الخط العراقي التركي

2021/10/16 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء، عادل كريم، اكتمال الربط العراقي الخليجي، وكشف عن التوصل إلى اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية ستزيد الطاقة الإنتاجية في العراق إلى 7500 ميغا واط.وقال الوزير إنه خلال فصل الصيف الحالي تمت زيادة الطاقة الكهربائية الى مستويات … Readmore

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