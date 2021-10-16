2021/10/16 | 10:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على متهم مطلوب بالشروع بجريمة قتل.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب مارد (السدرة) في محاظة البصرة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات (الشروع بالقتل)".

وأضافت أن "المتهم تم القبض عليه من خلال تدقيق أسماء المطلوبين في السيطرة باستخدام أجهزة الحاسوب"، مشير إلى أنه "تم إحالته الى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).