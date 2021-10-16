عملية أمنية تطيح بأحد عناصر داعش في نينوى

2021/10/16 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت مفارز مديرية المعلومات العامة في الحشد الشعبي من اعتقال عنصر إرهابي تابع لداعش بعد استحصال الموافقات القضائية في مدينة الموصل".

وأضاف البيان، إن "المتهم (ح.



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م)، أعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصوليا".ودعا الحشد بحسب البيان، "كافة المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والعناصر الإرهابية التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم الساخن ٤٨١ لحفظ الأمن والأمان في البلاد".

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