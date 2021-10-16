الغنام: ما يقارب 4 الف اسم مزور في معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار

2021/10/16 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف قائد عمليات الانبار الفريق الركن ناصر الغنّام، عن وجود 3600 اسم مزور في معاملات مؤسسة الشهداء بمحافظة الانبار، فيما بين ان جميع من وقع على هذه الكتب المزورة سيحاسب قانونيا.

يتبع...

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