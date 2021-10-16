نقابة الأطباء: 100 الف دينار سنويا سيدفعها المواطن إلى صندوق الضمان الصحي

2021/10/16 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت نقابة الأطباء، عن دفع المواطن مبلغ 100 الف دينار سنويا إلى صندوق الضمان الصحي.

وقال نقيب الأطباء، جاسم العزاوي، في حديثه لصحيفة الصباح، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اعلى مبلغ سيدفعه المواطن 100 الف دينار سنويا إلى صندوق الضمان الصحي".

وأضاف أن هناك فئات معفية من الدفع وهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ولفت العزاوي إلى أن تفعيل الضمان الصحي سيؤدي إلى عدم استغلال المريض وانهاء ملف الكشفيات العالية وارساله إلى مختبرات وفحوصات محددة، مؤكدا أن الطبيب سيحصل على أجور الكشفية من قبل صندوق الضمان الصحي.

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