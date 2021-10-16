معهد دولي يرصد ما يحتاجه العراق لتحقيق التوازن المالي

2021/10/16 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقّع معهد التمويل الدولي، ان العراق بحاجة لسعر 64 دولارا لبرميل النفط خلال العام المقبل لتحقيق التوازن المالي.وذكر المعهد في تقرير له أن “جميع الدول المنتجة للنفط ستشهد انخفاضا في سعر […]

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