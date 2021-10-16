2021/10/16 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطتي أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، اليوم السبت، أن مفوضية الانتخابات ملتزمة بإعلان النتائج النهائية بالأوقات المحددة بالقانون، مشيرا إلى أن النتائج النهائية ستعلن قريبا جدا.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي:نتائج الانتخابات النهائية ستعلن قريبًا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي:نتائج الانتخابات النهائية ستعلن قريبًا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي:نتائج الانتخابات النهائية ستعلن قريبًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).