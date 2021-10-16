علاء الركابي يكشف عدد المقاعد النيابية لتحالف المستقلين

2021/10/16 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس حركة امتداد علاء الركابي، اليوم السبت، عن عدد المقاعد البرلمانية لتشكيل تحالف مع من النواب المستقلين.

وقال الركابي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إنه "عملنا منذ مدة لتشكيل تحالف يضم الأعضاء المستقلين فقط، والذي سيتم الإعلان عنه قريباً حيث سيتجاوز عدد مقاعده البرلمانية الـ30 مقعداً".

وأضاف "سوف لن نشترك بأي حكومة محاصصة ولكن سنتجه إلى تشكيل معارضة سياسية داخل مجلس النواب لمتابعة ومراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك التركيز على الجانب التشريعي خلال العمل في مجلس النواب"

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