ضبط 4 الاف معاملة مزورة في التقرير الثاني لمؤسسة الشهداء بالأنبار (فيديو)

2021/10/16 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

كشف قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن ناصر الغنام، عن ضبط ما يقارب 4 آلاف معاملة مزورة في التقرير الثاني لمؤسسة الشهداء في الانبار.

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