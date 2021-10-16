شرطة البصرة تحرر فتاة قيدتها والدتها بسلاسل حديدية بنافذة المنزل

2021/10/16 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / حررت الشرطة فتاة مقيدة بسلاسل من قبل والدتها داخل منزلها في قضاء الزبير غربي البصرة .وقالت الشرطة في بيان :" بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية لمديرية شرطة محافظة البصرة عن وجود فتاة مقيدة داخل دارها ، تم على الفور الانتقال الى محل الحادث في منطقة 9 نيسان بقضاء الزبير ودخول الدار من قبل مفارز شرطة المربد ومشاهدة فتاة تبلغ من العمر حوالي 15 سنة مقيدة على شباك الدار من الرقبة بسلسلة حديد".واضافت انه :" بعد الاستفسار منها تبين ان والدتها من قامت بتقييدها .واتخذت الاجراءات الاصولية بحق والدتها "./انتهى

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