مفوضية الانتخابات تحصي نسبة إنجاز المحطات المحجوزة

2021/10/16 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، إنجاز 95 ‎%‎ من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "حتى الآن تم إنجاز 95 ‎%‎ من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددهن 3681"، لافتاً الى أن "عدد الشكاوى الكلي بلغ 356 ،اثنان منها حمراء".

وأوضح جميل أن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الالكترونية ،وهذا الأمر تم بوجود مراقبين الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبيناً أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية".

وبين أنه "تم إنجاز قرابة الـ 85 ‎%‎ من الشكاوى الصفراء والخضراء والحمراء ،وستصدر بها قرارات من قبل مجلس المفوضية".

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