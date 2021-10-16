2021/10/16 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، بمقدار 1.04 دولارا ليصل الى 83.78 دولاراً.ة وارتفع خام البصرة الثقيل 91 سنتا ليصل الى 78.26 دولارا ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.17 دولارات ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة يقفز ليحقق مكاسب بنسبة 7% المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يقفز ليحقق مكاسب بنسبة 7%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يقفز ليحقق مكاسب بنسبة 7%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).