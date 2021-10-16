2021/10/16 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، بمقدار 1.04 دولارا ليصل الى 83.78 دولاراً.
ة وارتفع خام البصرة الثقيل 91 سنتا ليصل الى 78.26 دولارا ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.17 دولارات ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يقفز ليحقق مكاسب بنسبة 7%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ة وارتفع خام البصرة الثقيل 91 سنتا ليصل الى 78.26 دولارا ليسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.17 دولارات ، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يقفز ليحقق مكاسب بنسبة 7%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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